Down sendromlu çocuğa evde doğum günü sürprizi - BİNGÖL

AA

.Bingöl Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, evde kalan vatandaşların 112, 155 ve 156 telefonlarına gelen çağrılar kapsamında ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.Yeni Mahallede yaşayan 28 yaşındaki Down Sendromlu Nesrin Basuğuy’un dayısı, 155'i arayıp doğum günü olduğunu belirterek Vali Kadir Ekinci’den pasta istedi.Polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan Down Sendromlu Basuğuy isteğini yerine getirmek için harekete geçti.Ekipler, özel olarak hazırlanan doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Basuğuy’un doğum gününü kutladı.Burada ekipleri gören Down Sendromlu Basuğuy, büyük bir sevinç yaşaren, ekiplere de teşekkür etti.Basuğuy’un dayısı Süleyman Basuğuy, sosyal aktivitesi olmayan ve Kovid-19 nedeniyle evde çıkamayan yeğenini sevindirmek için Valilikten pasta talebinde bulunduğunu söyledi.Basuğuy, emeği geçen herkese teşekkür etti.Vali Kadir Ekinci de doğum günü hediyesi gönderdi.