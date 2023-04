DHA

ABD'de Ulusal Down Sendromu Derneği (NDSS), Down sendromlu çocukların kendilerini Barbie'de görmesini ve Barbie'nin çevrelerindeki dünyayı yansıtmasını sağlamak için Down sendromlu bir Barbie oyuncağı üretildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NDSS, kaynak sağlayarak, politika değişikliğini yönlendirerek ve yerel topluluklarla ilişki kurarak Down sendromlu bireyleri ve ailelerini güçlendirir. NDSS'nin rehberliği ve gerçek dünya deneyimleri, bebeğin şekli, kıyafeti, aksesuarları ve ambalajı dahil olmak üzere tasarım sürecini baştan sona şekillendirdi."

Down sendromlu Barbie'nin taktığı yukarı doğru üç şeritli pembe kolyenin, Down sendromuyla ilişkili özelliklere neden olan genetik materyal 21. kromozomun üç kopyasını temsil ettiği vurgulandı.

