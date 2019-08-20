20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan Koç ailesi, 36 yaşındaki down sendromlu kızları Aynur'un gelinlik giyme hayalini, organize ettikleri temsili düğünle gerçekleştirdi.
AA'nın haberine göre; Anne Ayhan ve ağabey Harun Koç, babasını 7 yıl önce trafik kazasında kaybeden down sendromlu Aynur'un hayalini gerçekleştirmek için düğün salonu kiraladı. Haftalardır hazırlık yapan aile, düğün davetiyesi bastırıp dağıttı. Gelinlik giyen ve kuaförde saçları yapılan Aynur'un, ilçenin çeşitli yerlerinde gelinlikli fotoğrafları çekildi. Yakınları ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği düğünde Aynur, halay çekerek gönlünce eğlendi.
Davetliler arasında bulunan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu tarafından temsili nikahı kıyılan ve sembolik evlilik cüzdanı verilen Aynur, eline kına yakılması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Takı merasiminin ardından, 7 katlı düğün pastasını kesen Aynur, doyasıya eğlenerek gelin olma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Anne Ayhan Koç, kızına düğün yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.
"KIZIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN YAPTIK"
Aynur'un yaklaşık 10 yıldır düğün istediğini anlatan Koç, "Biz de bu hayali gerçekleştirdik. Bir düğünde ne yapılıyorsa Aynur'un düğününde de onu yaptık. Yöremizde daha önce böyle bir şey yapılmadığı için çekinmiştik ama kızımızın mutluluğu için yaptık." diye konuştu.
Davetlilerden Sevim Tamer de Aynur'un mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Böyle düğünlerin yapıldığını televizyonda izlemiştim. Yerköy gibi küçük yerde böyle bir şey yapılacağını hiç zannetmiyordum. Çok güzeldi, insanlara örnek oldu. Engelliler bunu hak ediyor. Onlar birer melek, meleklerin yanında bulunmak da bizim için şereftir" ifadelerini kullandı.
Eda Esen ise mutlu gününde Aynur'un yanında olmak istediğini dile getirerek, çok güzel bir atmosfer olduğunu aktardı.
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu da Aynur'a mutluluklar dileyerek, "Aynur kızımızın nikahını kıydık. Rabbim ona sağlık, sıhhat versin. Bir ömür boyu mutlu olsun. Hepimizi duygulandırdı" dedi.
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