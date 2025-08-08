Habertürk
        DowAksa, faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek - İş-Yaşam Haberleri

        DowAksa, faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek

        Aksa Akrilik, Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50'lik DowAksa hissesini satın alma işlemini tamamladı. DowAksa, Aksa Carbon adıyla yeni bir döneme başlarken, şirketin Genel Müdürlüğü'ne Gürcan Koman atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.08.2025 - 16:11
        DowAksa, faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek
        Akkök Holding şirketlerinden, dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme ve yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda önemli bir adımı daha başarıyla tamamladı. Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50 DowAksa hissesini nakit 125 milyon USD ödeme yaparak satın alma işlemlerini tamamlayan Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamına sahip oldu. Buna göre, DowAksa'nın toplam değerlemesi yaklaşık 450 milyon USD olarak gerçekleşmiş oldu.

        Faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek olan şirketin Genel Müdürlük görevine Akkök Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı Gürcan Koman atandı. Karbon elyaf pazarına 2009 yılında giren, 2012 yılında da Dow Europe Holdings B.V. ile yüzde 50'lik eşit hisseye dayalı ortak girişim DowAksa'yı kuran Aksa Akrilik, DowAksa'nın tüm hisselerine sahip olmasıyla birlikte, karbon elyaf üretiminde liderliğe oynayan en güçlü adaylardan biri oldu.

        Aksa Carbon, Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi şirketlerinden biri olacak

        DowAksa'nın tamamına sahip olmanın, Aksa'nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, “DowAksa'nın tamamının Aksa Akrilik bünyesine katılması, yalnızca bir satın alma değil; ileri malzemeler alanında bilgi, deneyim ve teknolojinin yeniden yapılanmasıdır. Yeni dönemde Aksa Carbon, karbon elyaf başta olmak üzere yüksek performanslı malzemeler alanında Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi şirketlerinden biri olacak. Bu yapılanma, vizyonumuzun stratejik bir yansımasıdır. Türkiye'nin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, uluslararası sanayi kuruluşlarına güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf ve ileri malzemeler alanında ülkemizin rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu dönüşüm sürecine liderlik edecek olan Sayın Gürcan Koman, Aksa Akrilik bünyesindeki kapsamlı tecrübesi ve teknik birikimiyle Aksa Carbon'un küresel hedeflerine önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

        Aksa Carbon Genel Müdürü olarak Gürcan Koman atandı

        Aksa Carbon'da yaşanan dönüşüm süreciyle birlikte, liderlik yapılanması da değişti. Şirketin Genel Müdürlük görevine kimya ve ileri malzeme teknolojileri konusunda derin uzmanlığa sahip olan, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı Gürcan Koman getirildi. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Gürcan Koman, iş yaşamına 2006 yılında Aksa Akrilik bünyesinde başladı. Proses ve ürün geliştirme, Ar-Ge, üretim, yatırım gibi birçok kritik birimde yöneticilik görevleri üstlenen Koman; 2019'dan itibaren Aksa Fabrika Direktörlüğü görevini yürüttü. 1 Ocak 2025 itibarıyla Akkök Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkan Yardımcısı olarak atanan Koman, yerel ve global pazarda edindiği deneyimiyle yeni dönemde Aksa Carbon'un büyüme hedeflerine liderlik edecek.

        Karbon elyafta küresel liderlik hedefi

        Yeni adıyla Aksa Carbon, yalnızca karbon elyaf üreticisi değil; aynı zamanda stratejik sektörlerin dönüşümüne yön veren bir çözüm sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Yalova'daki tesislerde geliştirilen pultrüzyon teknolojisiyle, rüzgar türbinlerinin taşıyıcı kirişlerinde kullanılan karbon elyaf takviyeli lamine plakalar üretiliyor. Bu ileri teknoloji ürünler hem maliyet hem de performans açısından avantaj sağlarken; Türkiye'nin rüzgar enerjisi projelerinde yerli katkı oranını da artırıyor. Böylece Aksa Carbon, enerji, savunma ve altyapı gibi alanlarda sürdürülebilir büyümenin stratejik aktörlerinden biri haline geliyor. Sadece sınırlı sayıda ülke tarafından üretilebilen karbon elyaf; yüksek mukavemeti ve hafifliği sayesinde, savunmadan havacılığa, otomotivden inşaata kadar birçok sektörün vazgeçilmez üretim malzemesi olarak öne çıkıyor.

