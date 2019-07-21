21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'da Mert A. (26),yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı Habibe B.'den (24) bir süre önce para istemeye başladı. Başta Habibe B., erkek arkadaşına destek olmak için bu parayı verirken bir süre sonra devam etmek istemedi. Bu sırada, bir gün Mert A. yine para istediğinde Habibe B. ile otomobilde tartışmaya başladı. Mert A., Habibe B.'yi darbetti. Bir gözü moraran ve yüzü şişen Habibe B., otomobilden inip kaçtı.
"GÖRÜNTÜYLE ŞANTAJ YAPTI"
DHA'daki habere göre olayın ardından Mert A., Habibe B.'ye mesaj atarak para istemeye devam etti. Başta, uygunsuz görüntülerini internette paylaşmakla tehdit eden Mert A., daha sonra Habibe B.'yi ailesini ve kendisini öldürmekle tehdit etti. Mert A., Habibe B.'ye her ay maaşının 2 bin TL'sini kendisine vermesini söyleyip, daha sonra 'parayı eline almadan gelme, seni öldürürüm' mesajı attı.
POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Mert A.'nın tehditlerden korkan ve kendisi ile yakınlarının hayatından endişe eden Habibe B., işini bıraktı. Habibe B., olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
"SÜREKLİ PARA İSTİYORDU"
Olayı anlatan Habibe B., "5 yıldır birlikteliğimiz vardı, çok sık görüşmüyorduk. Maddi durumu olmadığını söylüyordu ve savcıya da söylediğim gibi ilk başlarda kendi isteğimle para vermiştim. Ailem bunları öğrendikten sonra onu benden uzaklaştırdı ve ayrıldık. Sonrasında yeniden bir araya geldik ve yine benden para talep etmeye başladı. Aslında durumu iyiydi fakat yine de istiyordu" dedi.
"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU"
Tehdit ve şantaja maruz kaldığını öne süren Habibe B., "Benim kredi başvuruma onay gelmedi fakat ben buna kendisini inandıramadım. Ardından beni, ailemi öldürmekle tehdit etti. Evimin yakınına gelerek beni de öldürmekle tehdit etti. Bir defa da para vermediğim için beni arabada darp etti. Beni görüntülerimi yayınlamakla tehdit etti. Böyle bir görüntü olup olmadığını bilmiyordum. Beraber kaldığımız zamanlar çekmiş olabileceğini düşünerek korktum. Onları internete koymakla tehdit etti. Sürekli şantaj yapıyor ve beni darp ediyordu. Ben de korkudan evden çıkamıyordum. İşime gidemiyordum, il dışına çıkamıyordum. Can güvenliğim tehlikede yaşıyorum. Bana düşmanına vurur gibi vuruyordu. Beni Allah korudu, artık bu adamdan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.
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