Dövülüp, geri itilen göçmenler köye sığındı

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Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen göçmenler, iddiaya göre burada sınır unsurları tarafından darp edilip, Meriç Nehri üzerinden geri itildi.

Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne geldi. Köylünün güçlükle yürümelerinden şüphelendiği göçmenler, burada işaretlerle darp edildiklerini anlatmaya çalıştı.

Köy muhtarı Hamdi Aksoy, göçmenlerin kendilerine sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini söyledi. Köylerine sığınan göçmenlerin 8 kişi olduklarını söyleyen Aksoy, şöyle konuştu:

"Bizim köyümüz Meriç Nehri'ne yakın olduğu için bunları Yunan askerleri bizim tarafa doğru atmış. Bunlar 8 kişiydi. Bir tanesi arkada zor yürüyordu, arkadaşları koluna girmişti. Biz de ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar. Arkadaşı bu zor yürüyen kişinin sırtını açtı ki, o sırada yaraları gördük."

Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.