Döviz ve altında son durum

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Dolar kuru 6.85 civarında dar bantta dalgalanmaya devam ederken euro/TL cephesinde hareketlilik sürüyor. Dün Almanya'nın pozitif verileriyle 7.79 seviyesini test eden euro/TL burada tutunamayarak 7.73 seviyesinden kapanış yaptı.

8 Temmuz günü de döviz kurları yatay seyrini sürdürüyor. Dolar/TL 6.8594, euro/TL ise 7.73'ten işlem görüyor ancak altın fiyatlarında yukarı yönlü sıçrama var.

Spot altın fiyatının 1800 doları zorlamasıyla birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında yeni zirveler test edildi. Gram altın fiyatı 396 liranın üzerine çıkarken çeyrekn altın fiyatı ise 647 TL oldu.

Öte yandan hazine nakit dengesi, haziran ayında 26 milyar 758 milyon lira açık verdi. Piyasalarda işsizlik rakamları beklenirken yurtdışında ekonomik aktiviteye yönelik göstergeler de gündemdeki sıcak yerini koruyor