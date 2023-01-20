"Döviz kuru istikrarlı şekilde devam ediyor"

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde ihracatçılar ile bir araya geldi. TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, dönem dönem farklı sektörler ve odalar ile bir araya geldiklerini anımsatarak, TİM Başkanı Gültepe'nin daveti üzerine böyle bir buluşmanın gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptıkları çalışmaları paylaştıklarını, bu organizasyonun bir istişare toplantısı olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, sektör başkanlarından ihracatçıların sıkıntılarını ve taleplerini dinlediklerini anlattı.

Kavcıoğlu, Türkiye Ekonomi Modeli üzerine yaptıkları çalışmaları paylaştıklarını, ihracatçılar için başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydederek, 2023'te de aynı başarıların devam etmesini beklediklerini, güzel ve verimli bir toplantı olduğunu aktardı.

Bu yıl ile ilgili küresel ekonomideki olumsuz beklentilerin azalmaya başladığını, resesyon kaygılarına ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını aktaran Kavcıoğlu, dünyadaki büyüme rakamlarının olumlu anlamda yavaş yavaş revize edilmesinin üretimle ilgili bir sıkıntı yaşamayacaklarına işaret ettiğini anlattı.

'İHRACATTA SIKINTI BEKLEMİYORUZ'

Kavcıoğlu, hem Körfez hem Afrika tarafında ihracatçıların yeni pazarlara yoğunlaştığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracatçılarımız ayrıca dünyada birçok yeni pazara açılıyor. Dolayısıyla biz ihracatta bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz. Zaten 300 milyar dolar bir hedef Sayın Başkanın (Mustafa Gültepe) önüne konuldu. Geçen sene de ihracatta çok başarılı bir yıl geçirildi. Dünya genelinde enerji ve savaşın oluşturduğu nedenlerden dolayı ithalat tarafında cari açığımızı biraz olumsuz etkiledi ama biz üretim tarafına bakıyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli ile üretim tarafı başarılı bir şekilde gidiyor. Dünya şartları da olumluya doğru gidiyor. Dolayısıyla herhangi bir kaygımız yok. Ümitli bir şekilde hem ihracatımız hem de dünyadaki gelişmelerin lehimize olduğunu düşünüyoruz."

'KUR İSTİKRARLI DEVAM EDECEK'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, ihracatçıların döviz kurunun düşük olduğuna yönelik değerlendirmeleri olduğuna dair soru üzerine, döviz kurunun istikrarlı bir şekilde devam ettiğinden bahsetti.

Kavcıoğlu, 2021'in sonunda yaşanılanların ardından piyasa şartları içerisinde Merkez Bankası'nın hem rezervleri hem uyguladığı politikalarla döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini belirterek, "Dolayısıyla umarız aynı şekilde, yani Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde aldığımız tedbirler, kararlar inşallah zaten sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Dolayısıyla kur da istikrarlı şekilde devam edecektir. Orada bir sıkıntı yok." diye konuştu.

İhracatçıların TCMB'ye döviz satma zorunluluğuna yönelik soru üzerine Kavcıoğlu, şu an TCMB rezerv kaynaklarının sadece ihracatçılardan alınan yüzde 40 olmadığını, ülkenin ihracat ve döviz girişinin artışıyla çok alakalı olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde üretimler arttıkça Türkiye'ye döviz girişinin de artacağını kaydederek, "Döviz girişinin artışıyla beraber zaten Merkez Bankası'nın rezervleri de olumlu etkileniyor. Bir sıkıntı yok, rezervler artarak devam ediyor. Bu tabii kura da olumlu yansıyor. Diğer fiyatlara da piyasaya da olumlu yansıyor. Her şey kendi minvalinde iyi bir şekilde devam ediyor. Rezervlerimiz de artmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

'TCMB'NİN KUR POLİTİKASI YOK'

Şahap Kavcıoğlu, TİM ile normal bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, geçen 2-3 hafta önce başka bir yerde olduğunu, davet edildiğini, yine bu ayın sonunda ya da şubat ayı içerisinde başka bir oda ile görüşeceğini, devamlı reel sektörle de iş dünyasıyla da Merkez Bankası'nın politikaları anlamında bir araya gelip istişare ettiklerini dile getirdi.

Kısa süre önce bir toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile sohbet ederken kendisini davet ettiğini, kendisinin de davete icabet ettiğini dile getiren Kavcıoğlu, güzel, olumlu, karşılıklı istişareyle çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Kura yönelik soru üzerine Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın herhangi bir kur politikasının bulunmadığını ifade etti.

İhracatçıların TCMB'ye döviz satma zorunluluğunun tekrar sorulması üzerine Kavcıoğlu, "Arkadaşlar yüzde 40, zaten ihracat Türkiye'de 254 milyar dolara gelmiş. Zaten ihracatçı bozuyor bir kısmını, bankaya bozacağı yerde Merkez'e bozuyor. Burada bir sıkıntı yok.” yanıtını verdi.

"ORTALAMA FAİZLER ŞU AN GAYET İYİ YERDE'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, ihracatçıların reeskont kredisi kullanması için gereken şartlarda bir değişim olup olmadığına ilişkin bir soruyu, "Kurallarımız aynı. Reeskont kredisi kullanılmak isteniyorsa orada açıkladığımız kurallar devam ediyor. Orada bir şikayet yok, memnuniyet de var." şeklinde yanıtladı.

Finansman maliyetlerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya karşılık Kavcıoğlu, "Finansman maliyetleri gayet iyi. Faizler aşağıya doğru geliyor. Reeskontlar da avantajlı. Piyasa faizleri de çok düşük noktalara geliyor son uygulamalarımızla. Dolayısıyla sektörde de bankacılık sektöründe de ortalama faizler şu an gayet iyi bir yerde, memnunuz." diye konuştu.

'HERKES AYDINLANDI'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yaptıkları toplantı sayesinde ihracatta yaşanan sıkıntıları ve problemleri bizzat TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na iletmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kavcıoğlu'nun da kendilerini dinleyerek tüm sorulara yanıt verdiğini söyledi.

Toplantının istişare toplantı olduğunu ve icraatta yaşanan sorunların gündeme geldiğini belirten Gültepe, "Toplantı sayesinde herkes aydınlandı. Çünkü piyasada farklı farklı bilgiler var. Tek kaynak, en birinci kaynaktan sektör başkanları olarak TİM'de dinlemek istedik. 2,5 saat sürdü toplantımız. Başkanımız her soruya cevap verdi, sağ olsun, var olsun." ifadelerini kullandı.

Gültepe, kendilerinin istikrarlı kurdan yana olduklarını belirterek, önce Türkiye ekonomisi geldiğini ardından istikrarlı kur, istikrarlı enflasyon, istikrarlı üretim geldiğini ve her şeyin bir istikrarı olması gerektiğini söyledi.

Toplantının çok verimli geçtiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Bilgi kirliliği dediğimiz nokta konusunda başkan beyin gelip sektörlerle, STK'larla ya da ihracatçılara anlatması çok önemli. Biz yüzde 40 bozmak istediğimiz zaman Merkez Bankası'na gidip bozuyoruz. Yani orada herhangi bir zorunluluk falan, öyle bir şey yok. Özellikle bu bilgi kirliliğinin daha fazla sahadan besleme noktalarında biz başkanımızı buraya davet ettik. O yüzden bütün sektörler, tarım sektörü, sanayi sektörü ve diğer sektörleriyle ilgili farklı farklı çalışmalar var, onları sahadan beslemek için ve bundan sonraki politikalarını, stratejilerin, hem Türkiye açısından hem üretim açısından daha güzel hamleler yapılsın diye bu kapsamda toplantı yaptık. Karşılıklı istişareyi o yüzden önemsiyoruz. Başkanım da bu konuda gerçekten sahalara inen, sahayı dinleyen bir başkan. O yüzden ayrıca teşekkür ediyoruz ona."

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