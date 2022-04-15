Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da iş dünyası ile buluşmada yatırımcılardan Türk Lirası'na güvenmelerini istedi. Nebati ''Ucuz kredi veriyoruz, çok ucuz, enflasyonun çok çok altında, yatırıma mutlaka devam edin. Döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin'' çağrısında bulundu.
''Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz. Paydaşlarımızla nasıl çözüleceğine dair kafa yoruyoruz'' diyen Nebati sözlerine şöyle devam etti: ''2018'den beri yükselen döviz kuru küresel fiyatlarla birleşince enflasyon arttı, ne yaptığımızı biliyoruz bu işin üstesinden geleceğiz. Döviz kurları kontrol altında. Enflasyonun üstesinden geleceğiz.'
'BORSA İSTANBUL HER GÜN REKOR KIRIYOR'
''Çarklar dönüyor, işler iyi'' ifadesini kullanan Nebat, Borsa İstanbul'un rekor kırdığını, rekorlarını da her gün egale ettiğini vurguladı.
Bakan Nebati ''Borsada da işler iyi. Büyümede öncü göstergeler, birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. Bu yıl inşallah hem turist sayısındaki artış hem de gelirimiz artarak devam edecek. Rusya'dan turizmle ilgili sıkıntımız var ama hemen alternatif pazarlara Turizm Bakanlığımız öncülüğünde yöneldik. Turizmde Rusya kaynaklı kaybı alternatif pazarlarla kapatacağız'' dedi.
'150 MİLYAR TL'LİK KREDİ PAKETİ DEVREYE SOKULUYOR'
Cumhurbaşkanının dün akşam açıkladığı ihracatçı ve turizmcilere verilecek 150 milyar TL'lik kredi paketine de değinen Nebati şöyle konuştu: ''Ucuz kredi veriyoruz, çok ucuz, enflasyonun çok çok altında, yatırıma mutlaka devam edin. Kredi paketi Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığı ile verilecek. Türk Lirası'na güvenin, Türk Lirası'yla işlem yapın. Yüksek oranlı bir enflasyonda bu güne kadar enflasyonun kat ve kat altında, esnafımızdan KOBİlerimize, büyük işletmelerimize kadar, bu oranla yatırım yapabildiniz mi? Yaptığınız yatırımlarla işsizlik 10.7'ye düştü. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Tek haneli işsizliğe gidiyoruz. Verdiğimiz krediler ve yatırımla işsizlik düşecek. Çarklar dönüyor.''
YENİ KREDİ PAKETİNDE 2 YIL ÖDEMESİZ DÖNEM OLACAK
Nebati, yeni kredi paketinde 2 yıllık ödemesiz dönem olacağını kaydetti. ''Enflasyonist baskı yaratmayan kredi büyümesini önemsiyoruz'' dedi.
Nebati, küresel enerji fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerini azaltmak için önlem aldıklarını aktardı.
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