Döviz bürosunda başlayan eski para merakı koleksiyoncu yaptı

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evli ve 1 çocuk babası 45 yaşındaki Sarsık, 1997'de ilçedeki bir döviz bürosunda çalışırken müşterilerin takas için getirdiği farklı ülkelerin paralarına ilgi duymaya başladı.
Ahmet Sarsık, bir arkadaşının tavsiyesiyle 2004'te döviz büroları ve bankaların takas etmediği paraları biriktirmeye karar verdi. Bu paraları daha sonra yurt dışına götürerek değiş tokuş eden Sarsık, zaman içerisinde eski paraları da biriktirerek koleksiyonunu genişletti.
Elinde farklı değerlerde 30 bin adet para bulunan Sarsık, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin yanı sıra Avrupa, Uzak Doğu ve Arap ülkelerinin 10 bine yakın parasını biriktirdi.
- Koleksiyona ilgi büyük
Ahmet Sarsık, AA muhabirine, koleksiyonunda hemen her ülkenin madeni para ve banknotunun bulunduğunu söyledi.
Koleksiyonundaki en eski parçaların Çarlık dönemine ait 298 yıllık Rus ve 200 yılık Çin parası olduğuna değinen Sarsık, "İran, Osmanlı, Avusturya ve Hitler dönemine ait Alman paraları da koleksiyonumda mevcut. Paraların çoğu turistlerin cebinde geldi. Yıllar sonra bazıları tedavülden kalktı." dedi.
Geçimini eski para ve eşya alım satımıyla sağladığını ifade eden Ahmet Sarsık, özellikle yabancı turistlerin koleksiyonundaki paralara ilgi gösterdiğini dile getirdi.
"Ruslar en çok Osmanlı paralarına, Türkler ise yabancı ülke paralarına ilgi gösteriyor." diyen Sarsık, tarihi eser ile eski eşyanın zaman zaman karıştırıldığını ifade etti.
Sadece eski para, saat, tabanca, kılıç, tüfek alıp sattığını anlatan Ahmet Sarsık, tarihi eser niteliği taşıyan bir parça geldiğinde ise satıcıyı yetkililere yönlendirdiğini kaydetti.
Uzun zamandır koleksiyon yaptığını, zamanla eline çok sayıda sahte yabancı ülke parası da geçtiğini belirten Sarsık, bir süre sonra paranın gerçeğiyle sahtesini ayırt etmede uzmanlaştığını söyledi.
Emniyet güçlerine bazen gönüllü yardım ettiğini anlatan Ahmet Sarsık, özellikle bazı yabancı ülke paralarının sahte olduğunu anlamanın zorluğundan da söz etti.
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