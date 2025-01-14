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        Haberler Gündem İstanbul Döve döve kaçırmaya kalktılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Döve döve kaçırmaya kalktılar!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Şehir eşkiyaları İstanbul Esenyurt'ta döve döve adam kaçırmaya kalktı. 19 yaşındaki gencin imdadına pencerelere çıkıp bağıran sokağa inip müdahale etmeye çalışan mahalleli yetişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 23:26 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:26
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        Döve döve kaçırmaya kalktılar!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Şehir eşkiyaları İstanbul Esenyurt'ta döve döve adam kaçırmaya kalktı.

        19 yaşındaki gencin imdadına pencerelere çıkıp bağıran sokağa inip müdahale etmeye çalışan mahalleli yetişti.

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