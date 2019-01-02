DoubleTree by Hilton, otelden atılan siyah müşterisinden özür diledi

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hilton oteller zinciri, ABD'nin Portland kentinde bir "DoubleTree by Hilton" otelinin lobisinde annesiyle telefonda konuşurken polis zoruyla odasından atılan siyah müşterisinden özür diledi.
DoubleTree, Jermaine Massey adlı 34 yaşındaki müşterisini 'güvenlik tehdidi oluşturduğu' gerekçesiyle polis çağıran iki görevlinin işine son verildiğini de açıkladı.
Massey'nin cep telefonuyla videoya kaydettiği olay 22 Aralık'ta yaşandı.
Sosyal medyadaki tepkilerin üzerine Hilton, bir hafta sonra Massey'den özür mesajı yayımladı.
Şirketin açıklamasında 'DoubleTree by Hilton, ırkçılığa karşı sıfır hoşgörü politikası izlemektedir. Mülkiyeti ve işletmesi bağımsız olan DoubleTree by Hilton Portland, Bay Massey'ye kötü davranan iki personelinin işine son vermiştir ve (Etnik) Farklılık ve Kapsayıcılık uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Hilton, Bay Massey'den özür diler" denildi.
Güvenlik görevlisinin Massey'ye oda numarasını vermemesi halinde oteli terk etmesinin isteneceğini söylediği belirtiliyor. Avukatları, Massey'nin oda anahtarını göstermesine rağmen polis çağrıldığını söyledi. Massey, ırkçılığa maruz kaldığını ve siyah olduğu için hedef alındığını savunuyor.
Nisan ayında Amerikan kahve zinciri Starbucks'ın Philadelphia'daki bir şubesinde sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyah müşteriyi polis çağırarak gözaltına aldırmıştı.
Şirket daha sonra bu kişilerden özür dilemiş, 29 Mayıs'ta 8 bin şubesini yarım gün kapatarak 175 bin personeline ırkçılıkla mücadele eğitimi vermişti.
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