Dota2'nin bir versiyonu olan Auto Chess oyunu merakla araştırılmaya devam ediliyor. RPG ve hayatta kalma oyunları şu sıralar en çok araştırılan ve oynanan oyunlardan. Dota oyun dünyasını karıştıracak bir projeyle karşımıza çıktı. İşte Dota Auto Chess haberimizde...

DOTA UNDERLORDS NASIL İNDİRİLİR?

Oyunun resmi versiyonu olan Dota Underlords’u indirmek için; APPLE

GOOGLE PLAY

STEAM

DOTA UNDERLORDS NEDİR?

Dota Auto Chess hakkında bilgisi olmayanlar için, oyun, Dota evrenindeki bir dizi kahramanı içeren özel bir oyun modudur. Ancak, oyununun oynanışı MOBA’dan çok farklı.

Oyunda her oyuncu bir satranç tahtası üzerinde turlar halinde savaşıyor. Her tur mağazadan satranç taşı olan kahramanlardan birini seçip satranç tahtasına koyuyorsunuz ve daha sonra bu taşlar birbiri ile savaşıyor. Her satranç taşının belirli özellikleri ve belli şartlar sağlandığında verdiği bonus etkiler var. Oyunda bunları kullanarak bir ordu kurup rakiplerini domine etmeyi başaran oyuncu kazanıyor.

Dota Auto-Chess‘in yakaladığı başarıyı anlamak için aslında oyunu biraz anlatmak gerekiyor. Oyun, basitçe açıklarsak, Dota karakterlerinin yer aldığı çoklu bir satranç turnuvası. Her karşılaşmada sekiz oyuncu bulunuyor ve her bir oyuncu birer satranç tahtasına sahip. Dahası Dota Auto-Chess‘de oyunculara tur başı bir miktar altın veriliyor ve bu altın gelirinin miktarı kazanma serisine ya da oyuncunun sahip olduğu toplam altına göre artıyor.

Oyuncular söz konusu altınları ise tahtalarına yeni Dota karakterleri eklemek için kullanıyor. Bir ile beş arası değerleri değişen karakterler, birbirinden farklı özellik ve vuruş setlerine sahip. Bunun yanında da karakterler belli bir sınıf ve türe aitler. Eğer tahtada aynı sınıf veya türden belli miktarda karakter bulunursa da, karakterler belli güç artışları yaşıyor.

Karakterleri daha kuvvetli hale getirmenin diğer bir yolu aynı karakterden üç tane toplamak. Böylelikle karakteri ikinci seviyeye taşıyorsunuz. Yine aynı şekilde üç tane ikinci seviye aynı kahramandan toplayarak üçüncü seviye karakter de elde edebilirsiniz. Oyunun kazanmanın yolu da aynı türden, üçüncü seviye karakterleri bir araya getirmekten geçiyor.

Ayrıca tüm bu stratejik detayların yanında Dota Auto-Chess‘de, büyük bir şans faktörü de mevcut. Oyun her tur rastgele beş karakter sunuyor ve oyuncular o beş karakter içerinden seçim yapıyor. Bazen ilk turdan ikinci seviye karakter yapma şansı yakalarken, bazen de aranan karaktere turlar boyu denk gelinmiyor. Dota Auto-Chess‘de yer alan tüm bu yüksek şans faktörü ve stratejik çeşitlilikle birlikte tekrardan uzak bir oyun ortaya koyulmuş. Böylelikle her seferinde farklı bir deneyim sunan oyun modu, kısa sürede altı milyon toplam oyuncu sayısına ulaştı.

Bu sebeplerden ötürü, Dota Auto-Chess’in mobile gelmesi aslında pek sürpriz bir haber değil. Fakat haberin, özellikle tat kaçırabilecek türden, detayları konuşmaya oldukça değer. Öncelikle konuştuğumuz bu oyun modu tamamen bir fan yapımı. Mobile gelecek versiyon da yine aynı ekibin işi olacak. Şimdilik Valve desteği alamayan bu ekip, bu yüzden de Dota isminden ve karakterlerinden mahrum kalacak.

Ayrıca Dota Auto-Chess ismine ve karakterlerine benzer bir yapım ortaya koymayı planlayan Drodo Studios, yine de şu anda sadece Çin odaklı bir oyun planladıklarını söylüyor. Zira an itibariyle dört kişiden oluşan ekip, diğer bölge ve dillerin yaratacağı sorunların altından kalkamayacaklarını dile getiriyor. Stüdyo olarak, her ne kadar global bir oyun ortaya koymak isteseler de, bugün için bir söz vermenin mümkün olmadığını da açıkça belirtiyor

Yine de ekibin hala Valve desteği alma ümidi var ve Dota Auto-Chess seven biri olarak eklemeliyim ki, umarım bu gerçekleşir. Alacağı destekle beraber Drodo Studios‘un, daha hızlı ve göze hitap edecek bir oyun ortaya koyacağından eminim. Aksi halde de ortaya çıkacak oyunu da oldukça merak ediyorum. Nihayetinde son bir ayda kalplerimizi fetheden Dota Auto-Chess, bir şekilde mobilde bizlerle buluştu.