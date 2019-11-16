'Dostlar'a ve Genco Erkal'a saygı

16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali başladı.
Festival bu yıl Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal ve 50. yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu, saygıyla selamlanacak. 60. sanat yılını kutlayan, bugüne dek birçok ödüle değer görülen Erkal üç ayrı oyunuyla festival kapsamında seyirci karşısına çıkacak.
Sarsıcı bir Nazım Hikmet uyarlaması olan Yaşamaya Dair’de sahnede Genco Erkal’a, içe işleyen sesiyle Tülay Günal eşlik ediyor. Yaşamaya Dair 16 Kasım’da saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.
Türkiye’nin ilk tek kişilik oyunu olarak Erkal tarafından 1965’te oynanan Bir Delinin Hatıra Defteri ile sanatçı 18 Kasım günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyirciyi bir kere daha büyüleyecek.
Erkal’ın uyarlayıp yönettiği tek kişilik unutulmaz bir müzikli gösteri olan Merhaba’da ise seyirci, edebiyat dünyasının beş büyük ismi eşliğinde 19 Kasım akşamı saat 20.30’da Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde büyük bir yolculuğa çıkacak.
İstanbul Tiyatro Festivali’nin Yeditepe Üniversitesi sponsorluğunda gerçekleşen Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında da Genco Erkal’ın 60., Dostlar Tiyatrosu’nun 50. Yılı’na Saygıyla sempozyumu düzenlenecek. Festival direktörü Leman Yılmaz’ın yapacağı açılış konuşmasını izleyecek oturumlarda Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Seçkin Selvi, Prof. Dr. Simten Gündeş, Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu, Prof. Dr. Zeliha Berksoy ve Zeynep Oral söz alacak. Son oturum Buluşmalar başlığı altında Arif Erkin’den Nurten Tuç’a, Zeynep Irgat’tan Ece Yassıtepe’ye, Meral Çetinkaya’dan, Metin Deniz’e, Tülay Günal’a anıları ve anekdotlarıyla tiyatro dünyasından pek çok değerli ismi bir araya getirecek.
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