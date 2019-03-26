26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dorukhan, milli formayla ilk 11’de ilk defa Eskişehir’de saha çıktığı için çok mutlu olduğunu ve Fransa maçında da galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.
Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, alt yapısında yetiştiği Eskişehirspor'un Vali Hanefi Demirkol Tesislerini ziyaret etti.
Burada eski takım arkadaşları ve kulüp personeli ile hasret gideren Toköz, Moldova maçının kendisi için çok özel bir maç olduğunu ifade etti.
Eskişehir'deki maçta 90 dakika sahada kalan Toköz, "Benim bütün arkadaşlarım hepsi burada oynuyor, hala forma şansı buluyorlar. Önceden beraber oynadığım ağabeylerim var, kulüp çalışanları, personeller, ağabeylerim var. Hepsinin bende çok emekleri var. İçeride ablalarımız var ziyarete geldim, özledim de burayı. İznimiz vardı, Şenol hocamız izin verdi, şimdi göreceğim hepsini. Biraz özlem gidereceğiz. Çok özel bir gece yaşadım. Yaşatan herkese çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Sırf benim için değil Türk olan gencin hayali. Bunu yaşamak milyonlar içerisinde bana nasip oldu. Karşılığını vermeye çalışıyoruz, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz bu formaya layık olmak için. Benim için hem Eskişehir’de olması hem ilk 11 oynadığım A Milli Takımdaki ilk maç olması benim için çok özeldi" dedi.
"İYİ ANALİZ YAPTIK"
Milli Takımda tam bir aile havasının olduğunu, Şenol Güneş'in milli takımı anlattığını ve rakip takımları iyi analiz ettiklerini belirten Dorukhan, "Hocamız geldi 6 puan aldık. 2 tane zor maçımız vardı biri deplasman biri içeride. İyi analiz yaptık ondan önce milli takımın nasıl bir yer olduğunu söyledi. Oynayan veya oynamayan hiçbir fark olmadığını önemli olanın burada olunması gerektiğinden bahsetti bizlere. Herkes çok mutluydu, tam bir aile ortamı vardı. Büyük ağabeylerimiz bize çok destek oluyor. Biz de gençler olarak veya bizden biraz büyükler olarak onlara kardeşlik yapıyoruz, her şey güzel Allah’a şükür" diye konuştu.
"MİLLİ TAKIMDA DEVAMLI OYNAMAK VE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM"
Kişisel hedeflerinden bahseden genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, "Kişisel hedefim Türk Milli Takımında devamlı oynamak, en iyi yerlere gelmek. Hem kendi kulübümü en iyi şekilde temsil etmek, şampiyonluklar yaşamak, Eskişehir halkını gururlandırmak, herkese layık bir şekilde futbol oynamak istiyorum. Ondan sonra kulüp menfaatleri doğrultusunda kendim için de nasıl hayırlıysa ilerisine bakarız" ifadelerini kullandı.
Son olarak Türklerin yenemeyeceği bir takımın olmadığını ve Fransa maçında da sahaya galip gelmek için çıkacaklarını aktaran Dorukhan Toköz şunları söyledi; "Fransa güçlü bir rakip de Türklerin yenemeyeceği bir takım düşünmüyorum, biz yenmek için sahaya çıkacağız. Zaten içeride oynayacağız Konya’da. Oradaki atmosferin de çok iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden beraberlik olsun veya yenileceğiz gibi bir düşüncemiz yok. Biz zaten buradan 6 puan alacağımızı düşünüyorduk. Hiçbir maça da yendik veya yenildik diye çıkmadığımız için inşallah o maçtan da 3 puanı alacağız”
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