Medipol Başakşehir maçının 68´inci dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş´ın Medipol Başakşehir´i konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz, sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya başlamıştı. Dorukhan, mücadelenin 68´inci dakikasında Deniz Türüç´e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Bu kart ile birlikte 4´üncü sarı kartını gören Dorukhan Toköz, Süper Lig´in 10´uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi cezası nedeniyle forma giyemeyecek.