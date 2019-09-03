Beşiktaş'ta geçen sezon yaptığı müthiş çıkışla A Milli Takım’a kadar yükselen yıldızı Dorukhan Toköz’ün Monaco’nun teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Fransız kulübü, 23 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çalıp 10 milyon Euro teklif ederken yönetim ise 15 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğini ilan etmişti. İki kulüp arasında uzun süre devam eden pazarlıklara Dorukhan'ın, “Ben Beşiktaş’tan şampiyonluk yaşamadan gitmek istemiyorum” diyerek noktayı koyduğu ifade edildi.