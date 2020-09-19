Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, Trabzonspor maçına göre tek değişiklik yaptı. Beşiktaş'ın genç futbolcularından Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk onbirde kendine yer buldu.

Geçen sezonun 7. haftasında 6 Ekim 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden başlangıç kadrosunda yer aldı.