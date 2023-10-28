Doruk Erolçevik bronz madalya kazandı

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde İsviçre'den Aurelien Favre'yi 15-11 yenerek adını yarı finale yazdıran Doruk, bu turda Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan'a 15-10 mağlup olarak bronz madalya elde etti.

Organizasyon yarın yıldız kadınlar ve erkekler epede takım müsabakalarının ardından sona erecek.