İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Komando birliklerince Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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