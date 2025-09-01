Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.282,57 %-0,05
        DOLAR 41,1167 %-0,07
        EURO 48,2356 %0,34
        GRAM ALTIN 4.588,20 %0,59
        FAİZ 38,90 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 53,67 %2,10
        BITCOIN 109.794,00 %0,61
        GBP/TRY 55,6586 %0,16
        EUR/USD 1,1724 %0,33
        BRENT 68,13 %0,96
        ÇEYREK ALTIN 7.501,71 %0,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro dış finansman - İş-Yaşam Haberleri

        Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro dış finansman

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Projesi için 1,55 milyar Euro dış finansman sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin İskenderun Limanı'nu Orta Koridor'a bağlayacağını belirterek "Amanos Dağları'nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 12:38 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev projeye 1.55 milyar Euro dış finansman
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1,55 milyar Euro dış finansman sağlanan Dörtyol–Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, finansmana ilişkin anlaşmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalandığını belirterek, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi’nin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da sürece katıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi’nden Amanoslar’ın ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep’e hem kara hem de demiryoluyla doğrudan ulaşım sağlanacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje İskenderun Limanı’nı Orta Koridor’a bağlayacak, Akdeniz’e ulaşımı kolaylaştıracak” dedi.

        Toplam 55 kilometre demiryolu hattı ve 25 kilometre otoyol içeren projenin ilk etabı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Proje kapsamında, bir demiryolu hattı tüneli ile 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli iki otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları’nın altından geçecek tüneller üç farklı tüpten oluşacak ve her birinin uzunluğu yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olacak. Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan Dörtyol Kavşağı’na bağlanarak Amanos Dağları altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut karayoluna entegre edilecek.”

        Uraloğlu, projenin ilk etabı kapsamında inşa edilecek 25 kilometrelik demiryolu ile yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesinin oluşturulacağını belirterek hattın, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar pek çok alanda hareketlilik sağlayacağını vurguladı.

        MESAFE KISALACAK

        Bakan Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Projesinin gerçekleştirilmesi ile mevcut durumda, 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhının 38,3 kilometre; 77,3 km olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergâhının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergâhının ise 29,6 kilometre kısalacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa