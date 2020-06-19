Dörtyol'da Kovid-19 denetimleri - HATAY

AA

Kaymakam Murat Bulacak'ın da katıldığı denetimlerde esnafa uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.Kontrollü sosyal yaşama geçişin ardından ülke genelinde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Bulacak, "Bizim beklentimiz ibrenin aşağı doğru yönelmesidir. Bunu sağlayacak olan yine bizleriz. Vatandaşlarımız kurallara önce kendileri uyacak, ardından alışveriş yaptıkları yerlerde aksayan bir durum varsa bunu bildirecek. Hep birlikte olup kurallara uyarsak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." dedi.Bulacak, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilenlere gerekli idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.Denetimlere, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Erol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı, Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelebi de katıldı.