Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'u deplasmanda son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 31. haftasında Merkur Spielarena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin özellikle ikinci yarıda birçok pozisyon bulduğu karşılaşmada Borussia Dortmund, 90+5. dakikada Norveçli oyuncusu Erling Haaland'ın attığı kafa golüyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de başlayan diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise 81 dakika oyunda kaldı. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartıp, ikinci sıradaki yerini korudu. Düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf ise 28 puanla 16. sırada kaldı.

Bundesliga’da günün maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Paderborn - Werder Bremen: 1-5

Herta Berlin - Eintracht Frankfurt: 1-4

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: 0-1

Wolsburg - Freiburg: 2-2

Köln - Union Berlin: 1-2