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Almanya ekiplerinden RB Leipzig'in Alman savunmacısı Benjamin Henrichs, Borussia Dortmund taraftarlı tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Dortmund'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan ırkçı mesajlar aldığını söyleyen Henrichs, "İsteyen herkesin ırkçı düşüncelerini rahatça paylaşabileceği bir toplulukta yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Bazı taraftarların, Alman oyuncunun sakatlık yaşaması için dileklerde bulunulan paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi.

Bu sezon RB Leipzig forması ile 35 maça çıkan Henrichs 3 gol 2 asist kaydetti.

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