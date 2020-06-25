Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Thomas Meunier transferini açıkladı. PSG ile sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi.

28 yaşındaki sağ bek 2016'da Club Brugge'den 6 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu.