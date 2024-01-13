Dortmund Arda Güler'in peşinde
Alman basınında çıkan haberlere göre; Borussia Dortmund, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'i ara transfer döneminde kiralamak istiyor.
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Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i yardımcı antrenör olarak renklerine bağladıktan sonra kadrosuna takviyeler yapmayı planlıyor.
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TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-siyahlılar iddialara göre bir Türk yıldızının peşinde.
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Alman medyası, Dortmund'un Arda Güler'i kiralamak istediğini ileri sürdü.
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Eflatun beyazlılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi olan genç yıldız için “Mega mücevher” lakabı kullanıldı.
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Arda'nın Real Madrid formasıyla çıktığı karşılaşmalardaki performansı iyi olursa, bu transferin gerçekleşme olasılığının azalacağı belirtiyor.
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İddiaları doğrulayan İspanyol medyası da, Borussia Dortmund'un Arda Güler için sıkı bir pazarlığa oturmak istediğini yazdı.
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Ancak haberde Real Madrid'in, 18 yaşındaki yıldızı sezonun ikinci yarısında kullanmak isteyeceği ifade edildi.
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