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Dortmund: 1 - Antalyaspor: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında Bundesliga devi Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

30.07.2022 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Dortmund: 1 - Antalyaspor: 1 MAÇ SONUCU
DHA

Yeni sezon hazırlıklarını 14 Temmuz'dan bu yana Almanya'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahaya, Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fredy, Fernando Martins, Ndao, Gökdeniz Bayrakdar, Luiz Adriano ve Haji Wright ilk 11'iyle çıktı. Borussia Dortmund ise; Meyer, Morey, Papadopoulos, Coulibaly, Aning, Bynoe-Gittnes, Emre Can, Wolf, Thorgan Hazard, Reyna ve Brandt 11'i ile sahada yerini aldı. Mücadelenin henüz 8'inci dakikasında sarı siyahlılar forvet oyuncusu Julian Brandt'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda başka gol olmazken Alman devi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıya Fredy-Soner Aydoğdu, Gökdeniz Bayrakdar-Ghacha ve Boffin-Alperen Uysal değişikliğiyle çıkan Akdeniz ekibi, 60'ncı dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fernando Martins'in arka direğe ortasına kendisini unutturan Alassane Ndao'nun kafa golüyle maça denge getirdi. Mücadelede başka gol olmazken iki takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

ALMANYA KAMPI SONA ERDİ

Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin, mücadelenin ilerleyen dakikalarında Cemali Sertel, Floranus, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Ufuk Akyol, Mehmedi'yi de maçta şans verdi. Fraport TAV Antalyaspor, Almanya'da oynadığı hazırlık maçlarında Bochum'a 6-2, Paderborn'a ise 1-0 mağlup olurken, antrenman maçında ise Hollanda temsilcisi Twente'yi 3-1 yenmişti.


Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının Almanya etabını da tamamlarken Borussia Dortmund maçının ardından Antalya'ya dönecek.

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