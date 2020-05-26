Bundesliga´da 28´inci haftanın açılış karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih´i konuk etti. Signal Iduna Park´ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 43´üncü dakikada Joshua Kimmich´in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma konuk ekibin 1-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

DORTMUND İÇ SAHADAKİ İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Sarı-siyahlılar bu karşılaşma ile iç sahada ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı. 28´inci haftaya kadar taraftarı önünde 13 maça çıkan Dortmund, 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Sarı-siyahlılar iç sahada 14´üncü maçında ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Dortmund, taraftarı önünde daha önce geçtiğimiz sezonun 30´uncu haftasında Schalke 04´e kaybetmişti.

BAYERN ARAYI AÇIYOR

Lider Bayer Münih, bu galibiyetle birlikte en yakın rakibinin 7 puan önüne geçti. 4 puan farkla Dortmund deplasmanına gelen Bayern Münih, tek gollü galibiyetle puanını 64´e yükseltti. Dortmund ise 57 puanda kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.