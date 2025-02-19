Dörtlü Final'de eşleşmeler belli oldu
Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Voleybolseverlerin ilgiyle takip ettiği 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Tek maçlı eleme sistemiyle oynanan çeyrek finaller sonucunda Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor yarı finale yükseldi.
Dörtlü finalde Halkbank-İstanbul Gençlik Spor, Fenerbahçe Mediana-Arkas Spor eşleşmeleri oluştu.
Müsabakaların tarihleri sonra açıklanacak.