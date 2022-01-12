Dörtlü Final biletini VakıfBank kaptı

Vakıfbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında karşılaştı.

Dengeli geçen ilk seti 25-22 alan Vakıfbank, durumu 1-0 yaptı. İkinci sette 7 blok sayısı ile file önünde etkili bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, 25-13 ile 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette servislerle rakibini oyundan düşüren Vakıfbank, seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.