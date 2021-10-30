G20'de İran'a "Nükleer anlaşmaya geri dön" çağrısı

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Dört lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yayınlanan ortak açıklamada, "Bu ancak İran yön değiştirirse mümkün olacak" dedi.

Açıklamada, "Başkan Reisi'yi bu fırsatı değerlendirmeye ve müzakerelerin acilen bir sonuca varabilmesi için iyi niyetle hareket etmeye çağırıyoruz. Tehlikeli bir tırmanışı önlemenin tek güvenli yolu bu, aksi bir karar hiçbir ülkenin çıkarına olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılında bir önceki başkan Donald Trump yönetimindeki ABD yönetimi anlaşmadan çekilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan geçen ay, ABD Başkanı Biden'ın nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlar konusunda niyetini göstermesi için bloke edilen 10 milyar doları serbest bırakmasını istemişti.