Dört ilde narko-terör operasyonu! 71 gözaltı kararı

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Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya darbe vurmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yaparak elde ettikleri gelirle de PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüpheliler tespit edildi.

Ekipler sabaha karşı Narko-Terör Finans-3 operasyonunu gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 71 şüpheliye yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa ve Adana'da toplam 105 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyona jandarma özel harekat, komando ve narkotik ekiplerinden bin 210 personel katıldı. Operasyonda şüphelilerden 31'i gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda 489 kilo toz esrar, 13 bin 523 kök kenevir bitkisi, 7.5 kilo kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, tabanca ve av tüfeği bulundu. 40 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Mayıs ve haziran aylarında uyuşturucudan elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlayan 121 şüpheli yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece 105’i tutuklanarak cezaevine konulmuştu.