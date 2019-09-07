Dorian Kasırgası: Bahamaları vuran Dorian Kasırgası ABD kıyılarına ilerliyor

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bahamalarda en az 20 kişinin ölümüne neden olan Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerliyor.
Florida'dan Virginia eyaletine kadar kıyı bölgelerinde yaşayanlara acil durum önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.
Şiddeti Kategori 2'den Kategori 3 seviyesine çıkan Dorian için Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis "ülke tarihimizin en büyük ulusal krizlerinden biri" demişti.
Perşembe sabahı itibariyle Georgia eyaletinin doğusundan kuzeydoğuya ilerleyen Dorian Kasırgası'nın gün içinde ölçülen en yüksek hız seviyesi saatte 177 km oldu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina ile Virgina kıyılarında 'ölüm tehlikeleri yaşanabileceği' uyarısını yaptı.
Dorian en çok Bahamaları etkiledi. Havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutlarını ortaya çıkardı.
Kurtarma ekipleri, kasırgadan yerle bir olan Bahamaların kuzey bölgelerinde arama çalışmalarına başladı.
Başbakan Hubert Minnis bazı bölgelerin 'yok olduğunu' söyledi. Kasırganın etkisini gösterdiği bölgelerde ölenlerin sayısı da en az 20'ye çıktı.
Dorian Kasırgası Bahamalara 1 Eylül'de ulaştı ve Abaco Adaları ile Büyük Bahama bölgesinde iki gün boyunca etkili oldu.
Hava durumu analistleri, Dorian Kasırgası'nı Perşembe günü Güney ve Kuzey Carolina'ya ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.
Çarşamba günü itibariyle şiddeti, fırtınalar için belirlenen Kategori 2 seviyesine düşse de hızı saatte 165 km'yi bulan Dorian büyük bir alanı etkisi altına aldı.
Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, Çarşamba günkü açıklamasında ölü sayısının en az 20 olduğunu açıkladı.
Abacos Adaları'nda kurtarma çalışmalarına katılan Lia Head-Rigby, Associated Press haber ajansına "Tam bir yıkım. Her yer yok olmuş. Kıyamet gibi" dedi.
Aşağıdaki fotoğrafta Marsh Limanı'ndaki havalimanının sular altında kaldığı görülüyor. Büyük Bahama havalimanının da sular altında olduğu ve su seviyesinin 1,8 metreye ulaştığı haber veriliyor.
Havadan çekilen görüntülerde çatıların uçtuğu, arabaların, konteynırların, teknelerin ters döndüğü, evlerin enkaza döndüğü görülüyor.
Başkent Nassau'da BBC'ye konuşan Bob Cornea "Su seviyesi boynuma kadar çıkmıştı. İki üç saat kadar öyle kaldı. Oğlum yardım etti ve güvenli bir şekilde çıkabildik. Her türlü kasırgayı yaşadık, ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Okyanusun ortasında kalmış gibiydi. Öyle görünüyordu. Üzerimize dalgalar, su geliyordu. Çok korkunçtu" dedi.
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