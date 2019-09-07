Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarını etkisi altına aldı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın Bahamalar'ı yıkıma uğrattıktan sonra ülkenin doğusundaki Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerinde etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Kimi bölgelerde sele yol açan kasırganın "yaşamı tehdit ettiği", elektrik kesintisinin 100 bini aşkın kişiyi etkilediği kaydedildi.

Doğu kıyılarında 2,2 milyon kişiye tahliye emri verildi.

Kategori 2 düzeyinde ilerleyen kasırganın saatte 175 km hıza indiği ifade ediliyor.

1 Eylül'de Bahama Adaları'nı etkisi altına alan kasırganın hızı saatte 300 km'ye kadar çıkmış, 20 kişinin ölümüne ve büyük bir yıkıma yol açmıştı.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis kasırgayı "ülke tarihinin en büyük ulusal krizlerinden biri" olarak tanımlamış ve ölü sayısının artmasını beklediğini ifade etmişti.

Dorian Kasırgası: Havadan fotoğraflarla Bahamalar'da yaşanan yıkım

Sosyal medyada Charleston bölgesindeki su baskınlarını gösteren görüntüler payaşıldı.

Güney Carolina kıyılarında su seviyesinin 2,5 metreye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

https://twitter.com/MUSCPR/status/1169660674567495680

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir brifingde, Dorian kasırgasının ülkenin güney doğusundaki Alabama eyaletini vuracağına dair bir iddiada bulunmuştu. Kimi gözlemciler, haritanın tahrif edildiğini ifade etmişti.

Trump, 'Kasırga Alabama'yı da vuracak' iddiasını kanıtlamak için 'sahte' meteoroloji haritası gösterdi

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, haritanın neden böyle gösterdiği konusunda bir fikri olmadığını söyledi.

Ancak Perşembe günü akşama doğru paylaştığı bir Twitter mesajında, "Tıpkı dediğim gibi, ilk tahminlerde Alabama'nın etkilenmesi öngörülmüştü. Sahte Haberler bunu inkâr ediyor!" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1169705282123046913