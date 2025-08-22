Dorgeles Nene: Kendimi güçlü ve hazır hissediyorum

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Transfer süreciyle ilgili Dorgeles Nene, "Fenerbahçe’nin ilgisini ve isteğini ilk etapta bana menajerim söyledi. Otomatik olarak da buraya gelme konusunda çok istekli davrandım çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu transfer süreci çok hızlı bir şekilde cereyan etti. İki kulüp kendi aralarında anlaştılar. Ben de aynı gün buraya geldim çünkü gelme konusunda istekliydim. Hatta birçok eşyamı orada bıraktım, hazırlayamadan geldim çünkü Fenerbahçe formasını giyecek olmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Çok büyük bir gurur. Çok mutluyum bu süreçten dolayı. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım, her şeyimi vereceğim." açıklamasında bulundu.