Dorgeles Nene: İlk sıraya yerleşmemiz gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Dorgeles Nene, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"BİRLİKTE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşma sonrası konuşan Nene, galibiyetin takım için moral olduğunu belirtti:

"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

"İLK SIRAYA YERLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Kazanmaları gereken bazı maçları geride bıraktıklarını dile getiren Nene, büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurguladı:

"Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."