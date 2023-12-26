Ayrıca Kourtney Kardashian, doğum sonrası ilk paylaşımını eşinin yeni yaşı için yapmıştı. Kardashian, Travis Barker'a "Eşime, ruh eşime, en yakın arkadaşıma, sevgilime, babamdan bebeğimize, her şeyime... Doğum günün kutlu olsun. Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorsun ve yanımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Seni kelimelerin ötesinde, sonsuza kadar seviyorum" notuyla paylaştı.