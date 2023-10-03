Doqu Home yeni mağazasını Katar'da açtı

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Ev tekstili markası Doqu Home, yurtdışında bir yatırım gerçekleştirdi.

Katar’ın en büyük alışveriş merkezi olan Place Vendome Mall’daki mağazanın açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyük Elçisi Dr. Mustafa Göksu, iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni mağaza toplam 420 metrekare kapalı ve 200 metrekare açık alana sahip.

Mağazada ev tekstili ürünlerinin yanı sıra, grup markalarından olan İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de yer alıyor.

Halihazırda İstikbal, Bellona, Mondihome ve Doqu Home münhasır mağazaları ile 1700’ü aşkın noktada tüketiciyle buluşan Doqu Home'un yurtdışı mağaza yapılanmasını hız kesmeden sürdüreceği öğrenildi.