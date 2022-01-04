Donsah, Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor, devre arası transferi çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer kulübümüz, son olarak Serie B ligi ekiplerinden Crotone forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Godfred Donsah ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Donsah" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."