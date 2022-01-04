Donnarumma Kovid-19'a yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.