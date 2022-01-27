Iğdır'da kırsaldaki bir alana köpek yavrularının atıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bölgedeki henüz gözlerini dahi açmamış 8 yavruyu koruma altına aldı.
AA'nın haberine göre merkezde gönüllü çalışan ve yavru köpeklerin bakımını üstlenen Sokak Hayvanları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (SOHAYDO) üyeleri, donmak üzereyken buldukları yavrulara bebeğe bakar gibi özen gösteriyor.
Gönüllüler, merkezin yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi ettikleri köpek yavrularını özel bebek maması koydukları biberonla besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor.
"DONMAK ÜZEREYDİLER"
SOHAYDO Başkanı Tenzile Eroğlu, yavruları buldukları ilk andan itibaren saat başı bakım yaptıklarını söyledi.
Hava şartlarının yavrular için oldukça zor olduğunu anlatan Eroğlu, "Annelerinden koparılmış, dağlık bir araziye atılmış vaziyette bulduk. Çok soğuktu ve donmak üzereydiler. Biz yetişmesek yaşayamazlardı" dedi.
Yavruların bakımlarının düzenli bir şekilde ve profesyonelce yapıldığını belirten Eroğlu, "Yavruları geçici bakım merkezine getirdik, beslemelerini yapıyoruz. Anne sütüne ihtiyaçları olduğu için biberonla besliyoruz. Diğer ihtiyaçlarını da anneleri olmadığı için yapamıyorlar, onları da biz yaptırıyoruz" diye konuştu.
"ÖZEL BEBEK MAMALARIYLA BESLİYORUZ"
Gönüllülerden Orçun Altıntaş ise yavrulara anneleri gibi bakmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.
Yavruları yoğun bakım ünitesinde tuttuklarını söyleyen Altıntaş, şunları kaydetti:
"Onun dışında beslemek için çıkarırken elektrikli sobayı yakıyoruz. Özel toz bebek mamaları var, onlarla, biberonlarla besliyoruz. Dağlık araziye atılmışlar, bize geldiklerinde donmak üzerelerdi. Yoğun bakım ünitesine alıp ısınmalarını sağladık, sonra da mama tedarikini yapıp beslemeye başladık."
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