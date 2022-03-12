Donmak üzereyken kurtarıldılar

Trabzon'da donmak üzere bulunan yavru koyun ve keçiler belediyenin kepçesiyle taşınarak kurtarıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Arsin ilçesi Gölgelik Mahallesinde karla mücadele kapsamında yol açma görevini yürüten Arsin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, karda mahsur kalan ve karınlarının aç olduğu bilgisi verilen yavru koyun ve keçilerin ihbarını aldı.

SICAK SOBANIN YANINA KONULDU

Gelen bilgi üzerine hemen harekete geçen ekipler, yavru koyun ve keçileri bulunduğu yerden çıkararak karınlarını doyurması için sahiplerine teslim ettiler. Teslim alınan hayvanlar sıcak soba yanında tutularak donmaktan kurtarıldı.

Gelen bilgi üzerine hemen harekete geçen ekipler, yavru koyun ve keçileri bulunduğu yerden çıkararak karınlarını doyurması için sahiplerine teslim ettiler