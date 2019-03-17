Galatasaray, Bursaspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederken maçın başarılı isimlerinden Ryan Donk açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, "Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar inanılmaz mücadele eden bir Galatasaray vardı. 2-0'dan geri geldik ve VAR sisteminin de bu maçta bize yardımı oldu. Bu tip maçlarda geri gelmek kolay değildir. Önemli olan o hırsı, o isteği sahaya koyabilmekti. Tüm arkadaşlarımla bu hırsla oynadığımız ve kazandığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 21. resmi maçına çıkmasından dolayı sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayan Donk, bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: "Sevdiğim, aşık olduğum kulüpte oynayacağım için çok mutluyum. Umarım bu sene ve seneye de önemli başarılara imza atarım."