Kasımpaşa - Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu Ryan Donk, 300 bin Euro bonus almaya hak kazandı.

Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin Euro'nun daha sahibi oldu.

Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.