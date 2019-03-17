Donk 1 yıl daha Galatasaray'da!

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı mücadelede flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de görev verdiği Ryan Donk, bu sezonki 21. resmi maçına çıkarken sözleşmesi de koyulan madde gereği otomatik olarak uzamış oldu.

Hollandalı futbolcunun yeni sözleşmesinde "2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır" maddesi yer alıyordu.

Donk bu sezon 14 Süper Lig, 7 de Avrupa kupası maçına çıkmıştı.

Habertürk Spor, Ryan Donk'un yeni sözleşmeyi alacağını cuma günü duyurmuştu.