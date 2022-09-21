Dışişleri: Referandum kararından endişe duyuyoruz

Donetsk'te Rus destekli ayrılıkçı liderler dün Rusya'ya katılmayla ilgili referandum yapacaklarını duyurdu. Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki yetkililer de Rusya'ya katılmak için referandum talep edeceklerini duyurdu.
Referandum ilanının ardından birçok ülkeden tepkiler yükselirken, Rus lider Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini açıkladı.
"Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi" diye Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye'den ise referandumla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yayımladığı açıklama şöyle:
"Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.
Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.
Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın söz konusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."
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