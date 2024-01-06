Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donetsk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki kısmının valisi, Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentinde bir Rus füze saldırısında 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

        Rus füze saldırısı Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk'ta 11 kişinin ölümüne neden oldu

        Donetsk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki kısmının valisi, Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk kentinde bir Rus füze saldırısında 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 19:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus füze saldırısında 11 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya-Ukrayna Savaşı özellikle Donetsk ve Kırım bölgelerinde yoğunlaşırken, bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

        Ukrayna kenti Pokrovsk'un valisi Vadym Filashkin Telegram uygulamasında, "Beşi çocuk olmak üzere on bir ölü. Pokrovsk bölgesine yapılan saldırıların şimdilik sonuçları bunlar" diye yazdı.

        Pokrovsk, Donetsk'in yaklaşık 80 km kuzeybatısında, Ukrayna'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        "Sarıkamış şehitleri" anısına!
        "Sarıkamış şehitleri" anısına!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa