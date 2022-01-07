Döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 kişiye gözaltı

DHA

Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Videodan belirlenen şüphelilerden 8´i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.