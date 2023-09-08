Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Döner bıçağıyla saldırdı

        Otobüste "küfür" tartışmasında döner bıçağıyla saldırdı

        Sakarya'da halk otobüsünde çıkan "küfür" tartışması döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Küfürlü konuştuğu iddia edilen kişi, otobüsten indiği durağın yanındaki dükkandan döner bıçağı alıp, tartıştığı kişiye saldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döner bıçağıyla saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da halk otobüsünde çıkan kavgada bir kişi döner bıçağıyla yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında halk otobüsüne binen ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Orhan Ç. ile Erkan A. arasında tartışma çıktı. Otobüsten inen Orhan Ç., durağın yanındaki dükkandan döner bıçağını alıp, otobüsün içinde bulunan Erkan A.'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        YARALI KOCAELİ'YE SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan A., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi.

        KAHVEHANEDE YAKALANDI

        Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki bir kahvehanede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya haberleri
        #döner bıçağı
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        Bağış kutusundan insan kafatası çıktı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa