Dondurulmuş meyve ve sebze ihracatında artış

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, Bursa bölgesi başta olmak üzere bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinden yapılan dondurulmuş meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,07, dondurulmuş sebze ihracatı yüzde 1,32 arttı.
Toplamda 56 ülkeye gerçekleştirilen dondurulmuş meyve grubu ihracatında en fazla dış satım ABD'ye yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın 9 ayına göre yüzde 130 artarak 21 milyon 176 bin dolara yükseldi.
ABD'ye yapılan dış satım toplam dondurulmuş meyve ihracatının yüzde 31,86'sını oluşturdu.
Söz konusu ürün grubunda ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 35 artarak 11 milyon 508 bin dolara çıktı.
Listenin üçüncü sırasındaki Kanada'ya yapılan dış satım ise yüzde 15,63'lük artışla 6 milyon 40 bin dolara ulaştı.
Ocak-eylül döneminde İngiltere'ye 5 milyon 113 bin dolar, Fransa'ya 2 milyon 365 bin dolar, Belçika'ya 2 milyon 258 bin dolar, Hollanda'ya 2 milyon 185 bin dolar, Danimarka'ya 2 milyon 8 bin, Şili'ye 1 milyon 921 bin, Japonya'ya 1 milyon 801 bin, Polonya'ya 1 milyon 478 bin dolarlık ürün gönderildi.
- 57 ülkeye dondurulmuş sebze ihracatı
Yılın 9 ayında 57 ülkeye gönderilen dondurulmuş sebze ihracatında da en fazla dış satım ABD'ye gerçekleştirildi.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 8 milyon 737 bin dolarlık ürün gönderilen ABD'ye bu yılın aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 25'lik artışla 10 milyon 922 bin dolara yükseldi.
En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 9,45'lik azalışla 6 milyon 535 bin dolara geriledi.
İngiltere'ye yapılan ihracat ise yüzde 0,55'lik artışla 6 milyon 202 bin dolara çıktı.
Sektör temsilcileri, bu sürede Fransa'ya 5 milyon 657 bin, Japonya'ya 2 milyon 963 bin, Hollanda'ya 2 milyon 938 bin, Belçika'ya 2 milyon 832 bin, Yunanistan'a 2 milyon 818 bin, İtalya'ya 2 milyon 363 bin, Irak'a 2 milyon 245 bin, İsveç'e 1 milyon 67 bin dolarlık dondurulmuş sebze sattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!